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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل في مشاجرة بالمنيرة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام شاب بقتل اخر بسبب خلاف على أولوية المرور بالمنيرة الغربية
وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت النيابة تقريرا مفصلا حول ملابسات الوفاة .
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من غرفة النجده بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلآ، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة كريم.خ.م، ٢٠عاما، سائق، مصاب بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين شاب مشاجرة بسبب أولوية المرور، علي أثرها سدد له المتهم طعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

النيابة العامة انتداب الطب الشرعي قسم شرطة المنيرة الغربية