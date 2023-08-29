مرتفعا 0.2%..الذهب يترقب إعلان مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي وذلك بعد تراجع في مستويات الدولار و عوائد السندات الحكومية الأمريكية، الأمر الذي ساعد المعدن النفيس على الاستمرار في التعافي قبل صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع.

سجلت أسعار الذهب الفورية اليوم ارتفاع بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1923 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس إلى أعلى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع عند المستوى 1926 دولار للأونصة.

اكتسبت أسعار الذهب الدعم منذ تخطيها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة بالإضافة إلى كسر منطقة المقاومة عند 1907 – 1910 دولار للأونصة، مما دفع العديد من المستثمرين إلى إغلاق مراكز البيع الأمر الذي زاد من مكاسب الذهب.

في الوقت نفسه تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية من أعلى مستوياته في 3 أشهر في ظل التشبع الحالي في الشراء، حيث انخفض مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.1%، الأمر الذي ساعد الذهب على التعافي.

أيضاً انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.1% لتسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 4.175% لتظل بعيدة عن أعلى مستوى سجلته منذ 15 عام خلال الأسبوع الماضي عند 4.362%.

تراجع عوائد السندات تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه وتساعد الأسعار على الارتفاع، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب ليعطيه دفعة أخرى للارتفاع، وفق تحليل جولد بيليون.