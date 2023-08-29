"أقوى الآن".. أسما شريف منير تنشر فيديو جديدا

نشرت الفنانة أسما شريف منير على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو جديدا لها تشارك به جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/CwhsTlEo3lv/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وظهرت من خلال الفيديو وهى فى حالة سعادة وتأقلم على اللوك الجديد بعد قص شعرها خلال الأسبوع الماضى، وعلقت على الفيديو "أقوى الآن".

يشار إلى أن أسما شاركت فى مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين، وأثارت الجدل، بعد ظهورها بلوك "حليقة الرأس"، وتفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير.

يذكر أن الفنان شريف منير قد دعم ابنته أسما من خلال فيديو على صفحته الشخصية، وأثار هو الآخر الجدل بعد أن اختتم حديثه لابنته بجملة "برافو عليكي خدتى التريند".