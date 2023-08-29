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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عينه انفجرت .. تفاصيل إصابة شاب في مشاجرة دامية بالشوم والزجاج بالزيتون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة ، واقعة ماساوية عندما اصيب شاب بانفجار في عينه اليسري بسبب قيام شخصين بالتعدي عليه   بالضرب بعصا خشبيه  "شومه "في مشاجرة بالزيتون 
 بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من احدي المستشفيات بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بانفجار في عينه اليسري في مشاجرة بينه وبين اخرين بدائرة القسم  وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف اول مصاب بانفجار في عينة اليسري وطرف ثاني شقيقين نتيجة خلافات مالية فيما بينهما  وتم السيطرة علي المشاجرة والقبض علي طرفيها وتم نقل المصاب الي المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

أجهزة الأمن الزيتون تلقي العلاج خلافات مالية غرفة عمليات النجدة منطقة الزيتون