فيتوريا يتحدث عن عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تفاوض نادي اتحاد جدة مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وقال فيتوريا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر المقبل، صلاح من أهم العناصر التي يعتمد عليها المنتخب، ولكن ليس من تخصصنا التدخل في مستقبله الشخصي.

وتابع صلاح لديه الخبرة الكافية للانتقال إلى أي فريق في العالم، بجانب أنه يتواجد بجنبها أشخاص يساعده في اتخاذ قرارته السليمة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس، واللاعبون هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حماده

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

إبراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل