فيتوريا يطالب اتحاد الكرة بتنظيم مواعيد ثابته للدوري

قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ان خططه واتجاهاته مع المنتخب المصري في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في الجبلاية استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا الرسمية وتونس وديا.

واضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: "طالبنا كل المهتمين بكرة القدم في مصر مراعاة الجوانب التنظيمية للمسابقة وانتظام الدوري في بدايته ونهايته في مواعيد محددة ومعروفة حتى لا نختلف كثيرا عن باقي دول المنطقة".

وواصل: "ليس من الطبيعي أن نبدأ معسكر المنتخب والمسابقة لم تبدأ بعد، انتظام الدوري في مواعيد ثابتة يفيد الكرة المصرية.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، و ودية تونس ، واللاعبون هم :

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حماده

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

ابراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل