فيتوريا: اخترنا 4 لاعبين فقط من الأهلي لاستعداده للسوبر الإفريقي

قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نختار اللاعبين حسب احتياجاتنا، وفضلنا اختيار 4 لاعبين من الأهلي فقط نظرًا لاحتياجه للاعبين الخاصة به في الفترة المقبلة واستعداداه لخوض مباراة السوبر الأفريقي، واتبعنا نفس القاعدة مع باقي الأندية".

وتابع المدير الفني للفراعنة خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر المقبل: "معظم المعسكرات التي خضناها كان بها جزء معقد بالنسبة لنا، والمعسكر الحالي أول عقبة تواجهنا أن المسابقات المحلية في مصر لم تبدأ عكس معظم دوريات المنطقة".

وتابع فيتوريا: "لدينا 11 لاعبا معرضون للإيقاف في أول مباراة بأمم أفريقيا حال تحصلهم على كارت أصفر في مباراة إثيوبيا المقبلة".