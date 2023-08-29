فيتوريا يوجه الشكر لمدربي الدوري على دعمهم للمنتخب الدائم

شكر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، كافة المدربين والأندية على دعمها للمنتخب استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتا إثيوبيا رسميا وتونس وديا.

وتحدث فيتوريا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر المقبل: "ندرك أهمية المرحلة الحالية للأندية، خاصة أن بعض الأندية بدأت تحضيراتها للموسم الجديد وبعض الأندية لم تبدأ، لكن نشكرهم على دعمهم للمنتخب وتزويده باللاعبين".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس، واللاعبون هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حماده

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

ابراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل