"بي مويت" لقاء خدام الطفولة بإيبارشية شرق المنيا

نظمت خدمة الطفولة بإيبارشية شرق المنيا، لقاءً لخدام الطفولة من أبناء الإيبارشية تحت عنوان "بي مويت"، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمدينة المنيا الجديدة، بحضور الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته، وكلمة ألقاها الأب القس أنطونيوس يوسف كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أبوقرقاص، وكذلك فقرات قدمها كورال كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة التابعة للإيبارشية، وفقرات متنوعة ووسائل إيضاح.

كما أجاب الأنبا فام على أسئلة الحضور، البالغ عددهم ٤٥٠ خادم وخادمة و١٦ من الآباء كهنة الإيبارشية.



