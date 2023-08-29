وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم فريق مسابقة المشروع الوطني للقراءة

كرم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء ، فريق مسابقة المشروع الوطني للقراءة للعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣؛ لجهودهم المبذولة ونتائجهم المتميزة وذلك بمقر مكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية بطور سيناء.

وأشاد وكيل الوزارة بلجنة الفريق وجهودها المبذولة في نشرالمسابقة وتحقيق نتائج متميزة من خلال مشاركات الطلاب بمدارس المحافظة مشيرا أن المسابقة تسعى لإحداث نهضة في القراءة بجعلها أولوية لدى فئات المجتمع؛ لتحقيق استدامة معرفية تجعل جمهورية مصر العربية متصدرة ثقافيًا بأطفالها وشبابها وسائرمواطنيها، إضافة لتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية، وإثراء البيئة الثقافية في المدارس، عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتقديم مشروع ثقافي نموذجي مستدام قائم على أسس علمية لتشجيع مشروعات مماثلة.

وكرم وكيل الوزارة كلا من: لبنة شوقي شعبان نايل موجه عام المكتبات بالمديرية، و سامي محمد أحمد الجندي مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، و إبراهيم رمضان العبد هجرس موجه عام اللغة العربية بالمديرية؛ تقديرا لمشاركتهم الفعالة بمسابقة المشروع الوطني للقراءة للعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وثمن المكرمون اللفتة الكريمة من وكيل الوزارة بتكريمهم مؤكدين أن رعايته يمثل أكبر داعم لتحقيق تلك النتائج وذلك نحو تبني مكانة متميزة لتعليم جنوب سيناء بين محافظات الجمهورية .

جاء التكريم في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشجيع وتحفيز المتميزين .

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