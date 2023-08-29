«سيبوا النادي ينظف».. ميدو يشيد بقرار وزير الرياضة

أشاد أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، بقرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكليف رئيس من خارج نادي الزمالك لتسيير أعمال الزمالك حتى موعد الانتخابات القادم.

وقال ميدو، عبر حسابه الشخصي، على منصة إكس: «أحسن قرار أخذه الوزير إنه جاب راجل من بره النادي خالص يدير دلوقتي لا تبع ممدوح ولا تبع مرتضى دوره مسير أعمال ويدعوا للانتخابات فقط».

وأضاف: «طالما هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه يبقى راجل ١٠٠ ١٠٠.. معظم اللي كانوا في النادي امبارح دول هتيفة اونكل ممدوح.. ومعظم اللي بيشتموه على السوشيال ميديا هتيفة أونكل ممدوح سيبوا النادي ينظف أدوا الفرصة لأي حد يدير لغاية الانتخابات وييجي مجلس محترم يدير النادي».

وتابع: «والله عمري ما قابلت البناني ولا شوفته ولا اتكلمت معاه لكن هو الرجل المناسب دلوقتي وأحسن قرار أخذه الوزير لصالح الزمالك انه جاب راجل من بره النادي».

وأعلنت اللجنة الثلاثية لرئاسة الزمالك، برئاسة عماد البناني، الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالاعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.