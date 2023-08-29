السجن 5 سنوات لعصابة الاتجار في الكوكايين بقصر النيل

الثلاثاء 29/أغسطس/2023 - 02:12 م

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالحميد همام، المنعقدة بعابدين عاطلين بالسجن 5 سنوات بتهمة الاتجار فى الكوكايين.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، من ضبط متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة " الكوكايين والإستروكس"، متخذين من مسكن المتهم الأول وكرا لإعداد المواد المخدرة وتجهيزها.

وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطهم وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على 37 كيسا بلاستيكيا يحوى الكوكايين، وكذلك هاتف محمول ومبلغ 10 آلاف جنيه، وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على 20 كيسا صغير الحجم بداخلها كمية من الكوكايين المخدر، ومبلغ 9 آلاف و650 جنيها. وأقر المتهمان بإحرازهما للمضبوطات بقصد الاتجار، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي قررت حبسهم وإحالتهم المحكمه التي أصدرت قرارها المتقدم.