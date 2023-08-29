منتخب مصر يهزم المكسيك في كأس العالم لكرة السلة

تمكن المنتخب الوطني لكرة السلة من تحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقام في الفلبين بعد التغلب على منتخب المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة بنتيجة 100/72.

وسيطر المنتخب المصري على مجريات المباراة بالكامل منذ الربع الأول في لقاء شهد تألق عدد كبير من لاعبي الفراعنة.

وتقدم المنتخب المصري على نظيره المكسيكي في أشواط المباراة وجاءت النتائج كالتالي: 30/16، 59/35، 77/56، 100/72.

وتمكن ايهاب أمين لاعب المنتخب الوطني من الحصول على لقب الأفضل في اللقاء بعد تسجيله 22 نقطة وصناعة 10 فرص تهديفية.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة بقيادة الكندي روي رانا، قائمة تضم 12 لاعبا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وضمت قائمة اللاعبين كل من:

آدم موسى - كريم حاتم - ايهاب امين - يوسف شوشة - عمرو الجندي - عمر هشام - عمرو زهران - باتريك جاردنر - عمر طارق - خالد عبد الناصر - عاصم مرعي - أنس أسامة

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.