القبض على مالك استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بالدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض علي (أحد الأشخاص) لقيامه بإنشاء وإدارة (استوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الدقى، وإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون تصريح من الجهات المختصة" ، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك الأستوديو) ، وبتفتيش مكونات الاستوديو تم العثور على (وحدة مونتاج تحتوى على "لاب توب" – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" – وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص" – هاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية) وبمواجهته بإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.