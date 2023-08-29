قوافل جامعة قناة السويس تستقبل 724 كشفًا طبيًا بحي الأربعين

استقبل حي الأربعين بمحافظة السويس القافلة البيئية المتكاملة لجامعة قناة السويس، وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن القوافل البيئية المتكاملة التي تتوجه بها الجامعة إلى أهالينا في القرى والريف المصري تعد مشاركة فاعلة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، وتأتي وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية، وهي تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات، وتابع أن جامعة قناة السويس تشارك في مختلف المبادرات القومية والرئاسية في إطار دورها التنويري ومسئوليتها المجتمعية.

هذا وقد تضمنت القافلة كافة التخصصات الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتثقيف الصحي؛ إذ تم تقديم 724 كشفًا طبيًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، مع تحويل الحالات التي تتطلب لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس التعليمي.

كما قدم أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض ندوة تثقيفية عن نزلات البرد وكورونا (المتحور الجديد)، تشمل التعريف بالأعراض وطرق الانتقال وطرق العلاج والوقاية وعن الإسعافات الأولية للجروح والنزيف ووسائل منع الحمل.

وفي القافلة الزراعية وبحضور الدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون البيئة- عقدت ندوة إرشاد زراعي حول المشاكل المختلفة التي تواجه المزارعين، وطرق حلها وقامت قافلة الجامعة بصرف المبيدات الزراعية ، والموصي بها طبقا للمعايير.

وعن القافلة البيطرية تم القيام بعدد 79 كشف بيطري، مابين دواجن و أغنام وماعز وأبقار وجاموس مع تقديم الأدوية اللازمة لهم لعدد 25 من المربين.

وتأتي القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشرف علي القافلة المهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.