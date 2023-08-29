بسبب خلافات أولوية المرور.. مقتل سائق بطعنه نافذة في المنيرة الغربية

لقي شاب مصرعه علي يد اخر بطعنة نافذة بسبب خلافات علي أولوية المرور بمنطقة المنيرة الغربية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من غرفة النجده بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلآ، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة كريم.خ.م، ٢٠عاما، سائق، مصاب بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين شاب مشاجرة بسبب أولوية المرور، علي أثرها سدد له المتهم طعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.



