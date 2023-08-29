مقتل 39 شخصا في قصف بنيالا جنوب دارفور

تسببت قصف مدفعي على منازل المواطنين المدنيين في مدينة نيالا جنوب دارفور بالسودان في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، حيث يقدر عددهم بـ39 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.

جاء ذلك بسبب المعارك المتبادلة والقصف المتبادل بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

وكانت قذائف سقطت على المدنيين في حي السكة الحديد بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، وهو ما تسبب في سقوط عدد كبير من المدنيين العزل، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلًا عن مصرع أسر كاملة بسبب تلك القذائف.

جدير بالذكر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يزور مصر وعدة دول عربية وأفريقية لبحث سبل إنهاء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.