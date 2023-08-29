القبض على سيدة سرقت مشغولات ذهبية من أقارب زوجها بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي (إحدى السيدات) لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن ( 9 جنيهات "ذهب" – 5 غويشــة – 2 سلسلـة – 2 أنسيال – 4 حلق - 3 خواتم - دلايــة) من داخل شقة (أحد أقارب زوجها) بإستخدام نسخة من المفتاح.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت بتسليم المسروقات لشقيقها "أمكن ضبطه" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل السيارة "ملكه" وكذا مشغولات ذهبية أخرى وبعض البطاقات الخاصة بالمجنى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.