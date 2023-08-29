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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سيدة سرقت مشغولات ذهبية من أقارب زوجها بالقاهرة

المتهمان
المتهمان
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي (إحدى السيدات) لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن ( 9 جنيهات "ذهب" – 5 غويشــة – 2 سلسلـة – 2 أنسيال – 4 حلق - 3 خواتم - دلايــة) من داخل شقة (أحد أقارب زوجها) بإستخدام نسخة من المفتاح.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت بتسليم المسروقات لشقيقها "أمكن ضبطه" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل السيارة "ملكه" وكذا مشغولات ذهبية أخرى وبعض البطاقات الخاصة بالمجنى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إحدى السيدات القبض علي سيدة سرقة مشغولات