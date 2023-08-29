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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التعليم: غدًا أخر موعد لاستلام تحويلات طلاب الثانوية العامة

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بشأن ملف التحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوية.

وقالت الوزارة، إنه إيماء إلى تكليف الدكتور رضا حجازي، بتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوى العام بالوزارة لبحث تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسى 2024/2023، والبت فيها بناء على المستندات المقدمة.

وأكدت، أنه حرصا على مصلحة أبناؤنا الطلاب ولضمان استقرار العملية التعليمية، قررت اللجنة المشكلة، أن أخر موعد لإستلام التحويلات من الإدارات والمديريات التعليمية هو 30 أغسطس الحالي. 

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