2 سبتمبر.. وزارة الهجرة تنظم معسكر "اتكلم عربي"

طالبت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين بالخارج والمتواجدين في الإجازة الصيفية بالقاهرة بالتقديم لأطفالهم من سن 8 إلى 13 سنة لحضور معسكر “اتكلم عربي” وذلك من السبت 2 سبتمبر المقبل بأحد متاحف القاهرة الكبرى.

ونوهت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على حرص الدولة على عمل معسكرات وأنشطة للأطفال أثناء تواجدهم بمصر، لتسهم في بناء الانتماء للوطن.

وجدير بالذكر أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة اتكلم عربي في ديسمبر 2020 لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية.

وتعد مبادرة اتكلم عربي أحد المبادرات القومية التي تستهدف المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضاً إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور، والتعريف بالمناسبات الوطنية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول .

وتستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة .

الدخول والتسجيل على الرابط

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsw1yM-0yTAgl0WylGLB9YAgxCIqqaaKA_54aFXIjI7amqmg/viewform