محمود البزاوى يوجه رساله إلى اللاعب محمد صلاح

نشر الفنان محمود البزاوى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، صوره له وهو يحمل كرة قدم يشارك بها جمهوره.

وعلق على الصوره بشكل ساخر "لو صلاح مش موافق على العرض فـ انا موجود"، فى رساله منه للاعب المصرى محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى، والذى يتفاوض معه نادى اتحاد جدة السعودى للانتقال له.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير على المنشور، وجاءت أبرز التعليقات "كده صلاح مستقبله فى خطر" ، "روح مكانه ليفربول يا فنان" ، "انت فخر العرب الحقيقى" ، "صلاح لازم يخاف من عودتك للملاعب".

قدم الفنان محمود البزاوى العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "جعلتنى مجرماً" ، "حرب كرموز" ، "مسجون ترانزيت" ، "كازابلانكا" ، "همام فى امستردام" ، "تراب الماس" ، مسلسل"كلبش" .