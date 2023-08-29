ads
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يتابع تطوير منظومة كارت الفلاح وحوكمة الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة المعنيين بمنظومة كارت الفلاح بحضور ممثلي البنك الزراعي وشركة اي فاينانس.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم من جهود في مجال التحول الرقمي وكذلك آليات تطوير منظومة كارت الفلاح وتضمن العرض زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

وشدد "القصير" خلال الاجتماع على ضرورة ان يتم استصدار الكروت الجديدة خلال 15 يوما على أقصى تقدير، مع التأكيد على ضرورة تطوير منظومة حوكمة الاسمدة المدعمة وايجاد منظومة رقمية لمتابعة حركة السيارات الناقلة للاسمدة لمزيد من الحوكمة والرقابة.

وأكد القصير أهمية الكارت وضرورة العمل على تطويره بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحقق مزيدا من الفوائد للمزارعين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على أن يتم تقديم تقرير أداء أسبوعي لجهود تطوير المنظومة.

وقد وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتكثيف المرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة برامج شحن الاسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة اي مشكلات وحلها على الفور.

الأسمدة كارت الفلاح حوكمة الاسمدة