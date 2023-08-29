باكستان: محكمة استئناف تلغي حكم حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان

ألغت محكمة إسلام آباد العليا في باكستان، اليوم /الثلاثاء/، الحكم الصادر بحبس رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال متحدث باسم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"- في بيان، أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا"- إن المحكمة ألغت حكم المحكمة السابق الذي صدر الشهر الجاري بسجن خان لمدة ثلاث سنوات بسبب تهم فساد، وهو الحكم الذي منعه من التنافس في الانتخابات المقبلة.

بدورهم.. قال محاموا خان إنه من المقرر أن يطلق سراحه بكفالة، إلا أنهم قلقون من احتجازه مر أخرى على ذمة واحدة أو أكثر من 200 قضية مرفوعة ضده منذ مغادرته السلطة، في أبريل من العام الماضي.

وأضاف المحامون أنهم تقدموا بطلب منفصل للمحكمة بإصدار أمر يمنع السلطات من احتجاز خان على ذمة قضية أخرى، مشيرين إلى أن ذلك سيكون ضد حقوقه القانونية.

