"قوتنا في اتحادنا".. الاتحاد العام للمصريين بأمريكا يعلن أهدافه العشرة

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار “قوتنا في إتحادنا” عن الأهدف العشرة الأساسية التى أنشئ الاتحاد بأمريكا من أجلهم:

أولا : من أجل الجالية المصرية بأمريكا:

1- العمل على تواجد جالية مصرية متضامنة قوية داخل الولايات المتحدة والإجتهاد لتوحيد أبناء الجالية في أمريكا من جميع الأعمار والأطياف ومختلف التوجهات على أساس وطنى إجتماعى وديموقراطى خالى من الحسابات الشخصية لربط الجالية المصرية بعضهم ببعض بشكل أقوى ووحدة أكبر لنصبح على قلب رجل واحد نسعى لتوحيد أهدافنا وقوتنا لصالح جاليتنا ولبلدنا الحبيبة مصر.

2- المساعدة وتسهيل نقل الجثامين إلى بلدنا مصر لمن توفاه الله وليست لدى أهله المقدرة المالية أو لمن لا يوجد له أقارب هنا فى أمريكا.

3- مساعدة أعضاء الجالية في حل بعض المشاكل التي تواجههم في أمريكا مع الجهات الحكومية المصرية داخل مصر وأيضا المتمثلة في السفارة والقنصليات الأربعة الموجودة في الولايات المختلفة.

4- مساعدة الجيل الثانى على التواصل مع الأجيال السابقة لنقل الخبرات لهم في داخل الولايات المتحدة في المجالات السياسية والعملية ليصبحوا القوة الناعمة لمصر و المصريين في المستقبل داخل أمريكا.

5- الوصول إلى تحقيق قاعدة بيانات صحيحة لأبناء الجالية المصرية بأمريكا سواء إقامة قانونية أو غير قانونية أو مؤقتة وربطهم بحبل التواصل ببعضهم في شتى المجالات حتى تكون قوتنا هي وحدتنا في أمريكا.

ثانيا:- من أجل مصر الحبيبة:

6- المساهمة في توضيح صورة مصر الحقيقية أمام المجتمع الأمريكي والتواصل مع متخذى القرار من أعضاء الحكومات الأمريكية ومجلسى الشيوخ و النواب في كل ما يتعلق بالملفات الساخنة التي تصل إليهم مشوهة أو ناقصة.

7- العمل على إبراز ما تم من تطوير قوانين مصر لتشجيع مناخ الإستثمار الحقيقي في مصر للأمريكان والمصريين من خلال أولاً: تشجيع السياحة بكل أنواعها إلى مصر من خلال برامج سياحية ترفيهية وتاريخية ودينية وأثرية متمثلة في (رحلة العائلة المقدسة بمصر) بالإضافة إلى مختلف أنواع سياحة المؤتمرات والسياحة الصحية والسياحة البحرية.

8- التواصل بين العلماء المصريين بأمريكا ونظرائهم في مصر لنقل الخبرات فى المجالات الصحية والعلمية والهندسية والصناعية.

9- المساعدة على تبادل المعسكرات الشبابية بين شباب الجيل الثانى بأمريكا وذات الأعمار السنية للشباب المقيم بمصر لنقل الخبرات في المجالات بينهم.

10- مساهمة العلماء المصريين في المجالات الطبية والعلمية والتعليمية من خلال قوافل تزور مصر بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لخدمة المواطن المصرى فى جميع محافظات مصر.