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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"المركزي الروسي" يعتمد نظام دفع جديد للحوالات البنكية الخارجية

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي
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اعتمد البنك المركزي الروسي نظام دفع جديد في البلاد يتيح تنفيذ الحوالات البنكية الخارجية، عبر نظام Kwikpay للدفع المعتمد.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن نظام Kwikpay، متاح لعمل الحوالات المالية للعملاء في نحو 40 دولة، بما في ذلك دول غير صديقة لروسيا، كما أنه يوفر خدمة الحوالات المالية إلى البلدان القريبة جغرافيا إلى روسيا وإلى دول أوروبية غير صديقة كإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال.
وأشارت إلى أن عمولة تنفيذ الحوالة المالية تتراوح بين 0 و5% وتعتمد على الدولة التي يتم تنفيذ الحوالة إليها.

البنك المركزي الروسي روسيا