ضبط 500 رزمة ورق تصوير مجهول المصدر قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة حملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وتم ضبط سيارة ربع نقل محملة ب 500 رزمة ورق تصوير أبيض مستورد مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات الدالة علي مصدر حيازته أو بالإفراج الجمركي ، بداخل كل رزمة 500 ورقة فئة 70 جرام وتم تحرير المحضر رقم 12819 لسنة 2023 جنح ههيا والتحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر وتسليم السائق والسيارة الي مركز الشرطة .

كما تمكنت الحملة أثناء قيامها بالتفتيش داخل محلين من المحلات التجارية بقرية العدوة بعد إمتناعهما عن بيع السجائر من ضبط 17 قاروصة سجائر متنوعة مخبأة داخل كراتين سلع أخري ، وتحرر المحضرين رقمي 12812 و 12813 لسنة 2023 جنح ههيا وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضرين .

وتمكنت الحملة أثناء مرورها علي المخابز بدائرة الادارة من تحرير المحضر رقم 12800 لسنة 2023 جنح ههيا لتجميع 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء وادارة مخبز بدون ترخيص وعدم تواجد المدير المسئول .

كما تم تحرير 11 محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة إدوات العجن.

ومن جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.