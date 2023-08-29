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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على شخص هارب من 77 سنة سجن بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت مباحث القليوبية القبض على أحد الأشخاص هارب من تنفيذ 74 حكما قضائيا بإجمالي 77 سنة سجن وكفالات مالية، وتم التحفظ على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد قيام قوة أمنية أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص هارب من عدة أحكام.

وبالكشف عليه جنائيًا، تبين أنه هارب من تنفيذ 74 حكما بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية، وتم التحفظ على المتهم لحين العرض على النيابة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على شخص اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية شبرا الخيمة مباحث القليوبية