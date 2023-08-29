رئيس "مياه المنوفية" يجتمع بمديرى الأفرع ويؤكد تقديم خدمة مميزة للعملاء

عقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه المنوفية اليوم الثلاثاء، اجتماعا برؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرى الأفرع لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين واستعدادات الشركة للمرحلة الثانية من حياة كريمة بمراكز الباجور ومنوف وقويسنا بالإضافة الى تكريم المهندسة أمامة عبدالعزيز مدير فرع الباجور لبلوغها السن القانونية للمعاش .

وأشار إلى أن أعمال المرحلة الثانية تشمل مد وتدعيم شبكات مياه شرب بالمناطق المستحدثة داخل الاحوزة العمرانية ومد خطوط صرف صحى بالمناطق المستحدثة داخل الاحوزة العمرانية بالقرى المخدومة ، انشاء توسعات بمحطات المعالجة ، انشاء وحدات فصل حديد ومنجنيز بمحطات المياه وانشاء مشروع صرف صحى متكامل ( شبكات انحدار – خطوط طرد – محطات رفع ) بالقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحى.

وأصدر نجيب تعليماته لرؤساء الأفرع بالمرور المستمر على المحطات والاهتمام بنظافة المحطات والروافع والنظر في التعديات على الشبكات ومراجعة جميع احتياجات المحطات التابعة للشركة لاعمال الاحلال والتجديد وايجاد حلول جذرية لها ومتابعة جودة المياه المنتجة وعمليات التشغيل بالمحطات والاهتمام بمحطات المعالجة.

وأوضح، تم وضع حلول لحل مشكلة المناطق الساخنة بانشاد (4) وحدات فصل حديد ومنجنيز بقرى طنبدى وميت عافية وزوير بمركز شبين الكوم وقرية أبو نشابة بمركز السادات.

وأشاد بالدور الذى تقوم به جميع الافرع في احلال وتجديد العدادات المعطلة والتالفة وبدل الممارسات بعدادات جديدة مسبقة الدفع ضمن خطة حوكمة وترشيد الاستهلاك التى تتبناها وزارة الاسكان والشركة القابضة مشددا على ضرورة الانتهاء منها في أسرع وقت.

وأكد نجيب حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية للوقف على نسب التنفيذ لضمان الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء منها، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لتدعيم مشروعات البنية التحتية والتعاون مع كافة الجهات المعنية كل فيما يخصه لتنفيذ الاعمال من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة .