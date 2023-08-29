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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النمر: رفع 20 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر خلال حملة للإشغالات بأشمون

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية صباح اليوم الثلاثاء، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، حملة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والميادين بأشمون ،وأسفرت الحملة عن رفع 20 حالة إزالة فورية، وتحرير 10محاضر إشغال طريق.

وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

من جانبه، أكد النمر استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد على ضرورة إلتزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.

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