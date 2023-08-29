روسيا تسقط مسيرتين هجوميتين فوق تولا وبيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق منطقتي تولا وبيلغورود، أطلقتهما القوات الأوكرانية تجاه الأراضي الروسية، فيما لم تشير وزارة الدفاع الروسية إلى وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح أو العتاد جراء المسيرتين.

وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تمكنت من اختراق خطوط الدفاع الروسية على طول الحدود الأوكراية وبالتحديد قرب قرية روبوتين، بعد أن أعلنت أوكرانيا استعادة سيطرتها على تلك القرية بعد معارك شديدة مع القوات الروسية.

وكشف المتحدث العسكري باسم الجيش الأوكراني أن قوات الجيش تمكنت من إحداث تقدم ملحوظ في بعض الجبهات العسكرية وبالتحديد في منطقة زابورويجيا الاستراتيجية، تجاه مناطق نوفودانيليفكا و فيربوف.

وأضاف أن قدرة القوات الأوكرانية على بسط سيطرتها على القرى المتاخمة للحدود الروسية يوضح قوة الجيش الأوكراني على مواجهة التمدد الروسي على الأراضي الأوكرانية.