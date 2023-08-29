40 حزبًا سياسيًا يعلنون دعمهم لترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة

نظم تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمرًا شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء 40 حزبًا سياسيًا الأعضاء بالتحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة استعرض خلاله الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية.

وطالب التحالف، وأعلن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة.

كما يثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التي قادها رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية في كل المجالات والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة، وأن تحالف الأحزاب المصرية من منطلق مسؤوليته.