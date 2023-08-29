بعد إعلان موعد الانتخابات.. أبرز المرشحين على رئاسة الزمالك

يستعد نادي الزمالك خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، بعد رحيل المجلس المنتخب برئاسة مرتضى منصور، بعد عزل الأخير بقرار قضائي، وتقديم أعضاء المجلس استقالة جماعية.

ويظهر على الساحة العديد من الأسماء المرشحة لرئاسة القلعة البيضاء، يأتي على رأسها حسين لبيب وأحمد سليمان وكمال درويش وخالد عبدالعزيز، فيما يفضل غالبية أعضاء المجلس السابق تجنب خوض ماراثون الانتخابات بعد فشلهم في قيادة النادي للخروج من الأزمات التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

حسين لبيب

أعلن حسين لبيب، خلال لقاء تليفزيوني سابق، عزمه على خوض انتخابات الزمالك القادمة، مشيرًا إلى أنه يمتلك قائمة جاهزة لخوض الماراثون الانتخابي القادم.

أحمد سليمان

يعد أحمد سليمان، أبرز المرشحين لخوض انتخابات الزمالك القادمة، نظرًا لما يمتلكه من شعبية كبيرة داخل النادي، ومعارضته للمجلس السابق.

ويتواجد أحمد سليمان بشكل شبه يومي، في نادي الزمالك، بعد تجديد اشتراكه السنوي والسماح له بدخول النادي بعدما كان على قائمة الممنوعين في عهد المجلس السابق.

عمر هريدي

وأعلن المحامي عمر هريدي، عن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك، ونشر عمر هريدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: «الزمالك بالقلب والعقل.. توكلنا على الله ولدينا الحلول الملائمة».

خالد عبدالعزيز

أبدى خالد عبدالعزيز، تحفظه على خوض انتخابات الزمالك القادمة، مؤكدًا أن الظروف غير مناسبة للمنافسة على منصب رئاسة القلعة البيضاء.

وأعلنت اللجنة الثلاثية لرئاسة الزمالك، برئاسة عماد البناني، الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكل مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.