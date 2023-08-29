وزيرة خارجية فرنسا: العلاقات مع الدول الأفريقية أمامها مستقبل مشرق

أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية "كاثرين كولونا" عن اقتناعها بأن العلاقات بين فرنسا والدول الإفريقية أمامها مستقبل مشرق.

جاء ذلك - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ خلال كلمة ألقتها أمام تجمع السفراء في باريس لحضور مؤتمرهم السنوي، مضيفة "كولونا" أن الاستغلال الشعبوي للخطاب المناهض لفرنسا هنا أو هناك لا ينبغي أن يحجب جودة وكثافة علاقاتنا مع الغالبية العظمى من الحالات".

