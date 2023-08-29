توقيع الكشف الطبي على 429 مريضا بكفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان قافلة طبية بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي.



أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن جمعية الأورمان بكفر الشيخ، نظمت قافلة طبية بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ للمرضى من عدد من القرى بمراكز محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أن عدد القوافل 4 قوافل، وتم إجراء الكشف خلال الـ4 قوافل على 429 مريضا، تحت مظلة التحالف الوطني، وتم الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا علي نفقة جمعية الاورمان.

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