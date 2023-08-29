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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 10 محلات مبيدات ومخصبات دون ترخيص في البحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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نفذ قسمي الرقابة على المبيدات والرقابة على المخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية، بإشراف المهندس موفق محمود ساري وكيل الوزارة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، حملة مكبرة علي محلات المبيدات الزراعية بمركز كوم حمادة.

وأسفرت الحملة  عن تحرير محاضر لـ10 محلات بدون  تراخيص والتحفظ على 576 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة.

وشارك فى الحملة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة  ومسئول الرقابة على المبيدات والمخصبات بإدارة كوم حمادة الزراعية.

وشدد المهندس موفق محمود ساري وكيل الوزارة، على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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