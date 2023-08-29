"تعليم البحيرة": نتابع كل الأنشطة التربوية بالمدارس حتي بداية العام الدراسي

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية دور مراكز تنمية القدرات بكافة الأنشطة التربوية المختلفة والمستمرة حتى بداية العام الدراسي بجميع الإدارات والمدارس، نظرًا لدورها الأساسى والفعال في بناء شخصية أبنائنا الطلاب، من خلال تنمية قدراتهم ومواهبهم، والعمل على بناء الهوية الوطنية، وأكتشاف الموهوبين والمتميزين، وصقل تلك المواهب وتنميتها.

وقال وكيل الوزارة، أن جميع الادارات التعليمية تشهد تفعيل كامل لمركز تنمية القدرات والنوادى الصيفية للتربية المسرحية، يتم خلالها عقد العديد من الفعاليات، والأنشطة المسرحية المختلفة، والتى عكست مستوى المهارة لدى أبنائنا الطلاب، والجهد الكبير من المشرفين فى التدريب وصقل تلك المواهب، ذلك من خلال أعمال مسرحية هادفة، تهدف لزيادة الوعى والمعرفة، وتنمية قيم الولاء والإنتماء، والتعريف بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة للمرور نحو الجمهورية الجديدة، بالبناء والعمل والإنتاج، بالإضافة إلى جهود التربية المسرحية فى العملية التعليمية من خلال مسرحة المناهج.

وأشاد وكيل الوزارة بكافة جهود الشئون التنفيذية والتربية المسرحية فى هذا الشأن موجها باستمرار المتابعة لكافة الأنشطة والفعاليات.