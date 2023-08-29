آخر استعدادات منتخب مصر لبطولة أفريقيا للطائرة

يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة مباراة ودية أمام المنتخب الليبي، اليوم الثلاثاء، في إطار استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينهي منتخب مصر استعداداته للبطولة الأفريقية بمواجهة المغرب وديًا غدًا الأربعاء.

وكان المنتخبان الليبي والمغربي قد وصلا للقاهرة في الساعات الماضية استعدادا لانطلاق البطولة.

على جانب آخر يعقد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا للبطولة، اجتماعا مع منتخب مصر يوم الجمعة المقبلة لتحفيزهم قبل انطلاق البطولة المقرر إقامتها على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد حددت مساء السبت المقبل موعدا لإقامة الاجتماع الفني وقرعة البطولة الأفريقية.

واستقر الجهاز الفني لفراعنة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة النهائية التي ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي :أشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.