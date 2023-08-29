محمد النوبي: طرح 300 إسطوانة غاز هيليوم لشركات المناطيد السياحية في الأقصر

أكد العميد محمد النوبي، مدير محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز في محافظة الأقصر، أن محطة التعبئة لاسطوانات البوتاجاز بها 3 خزانات للغاز الصب بسعة 25 طن للخزان الواحد، ويتم بشكل مستمر تعبئتها دون توقف، بهدف ضخ اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري لكافة انحاء محافظة الأقصر إضافة إلي مدينة إدفو في محافظة أسوان.

وقال النوبي في تصريحات صحفية اليوم، أنه يتم تعبئة نحو 15 ألف أسطوانة بوتاجاز منزلي يومياً زنة 22 كيلو جرام غاز للاسطوانة الواحدة يتم توزيعها على 72 مستودع وتاجاز في محافظة الأقصر، لافتا إلي أن حصة كل مستودع تتراوح من 10 الي 20 ألف أسطوانة شهرياً.

واضاف النوبي أنه يتم أيضا إنتاج اسطوانات بوتاجاز تجارية سعة الواحدة تتراوح من 25 و35 كيلو جرام والتي يتم توزيعها على المطاعم والمنشآت السياحية.

وقال النوبي أنه يتم طرح ما بين 250 الي 300 اسطوانة غاز هيليوم لشركات المناطيد السياحية في الأقصر وذلك خلال فترة الشتاء والتي يزيد فيها الإقبال السياحي على محافظة الأقصر.

ولفت النوبي إلي أن محطة تعبئة البوتاجاز في الأقصر تتبع شركة بوتاجاسكو و تم انشاءها في عام 2005، بهدف توفير أسطوانات البوتاجاز المنزلية والمنشآت التجارية.

من جهته قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر أنه يتم تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز في محافظة الأقصر لعدم تسريبها للسوق السوداء.

واضاف صلاح أنه يتم التأكد من سلامة اسطوانات البوتاجاز التي يتم تعبئتها، مشيرا إلي أنه يتم صيانة أسطوانة البوتاجاز بشكل مستمر، وفي حالة وجود عيوب في أسطوانة بوتاجاز يتم استبدالها من مصنع الاسطوانات في محافظة سوهاج.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر أنه يتم شهريا استبدال ما بين 2500 الي 3000 اسطوانة بوتاجاز غير صالحة للاستهلاك والتعبئة.

وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم طرح سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلي بسعر 75 جنيه غير شاملة التوصيل والنقل والذي تم تحديدها من 3 الي 5 جنيهات.