تشميع سوبر ماركت ومعمل لتجهيز الحلويات في بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء محمد عامر، رئيس المدينة، حملات مكبرة، اليوم الثلاثاء، على المطاعم والمخابز ومحال السوبر ماركت بنطاق المدينة، وذلك لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع سوبر ماركت بنطاق مساكن الجزيرة بمنطقة الحرفيين، ومعمل لتحضير وتجهيز الحلويات بنطاق مساكن محمد علي، وذلك لمخالفة الاشتراطات البيئية والصحية، إلى جانب ضبط عدد من المواد والخامات غير صالحة للاستخدام الآدمي بعضها به عفن وتخرج منها رائحة كريهة.

جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، كما أُتخذت الإجراءات القانونية من قبل إدارة رخص المحلات لعدم وجود رخص لمزاولة النشاط.