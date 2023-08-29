ads
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب المؤتمر يدشن مبادرة «ماذا تريد من الرئيس؟»

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت اللجنة المُشكلة لإدارة الجهود الحزبية فى انتخابات رئاسة الجمهورية بحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعًا لها لبحث آليات متابعة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

وأعلن الربان عمر صميدة، رئيس الحزب، أنه بناءً على الاقتراحات التي تم تداولها فى اللجنة، تم اتخاذ القرارات التالية:
أولاً: عقد وتنظيم عدد من ورش العمل والفعاليات الداخلية بالحزب وذلك لوضع خطة عمل الحزب أثناء عملية انتخابات رئاسة الجمهورية.

ثانياً: تكليف اللجنة المشكلة بالقرار التنظيمي رقم (٦٣/٢٠٢٣) بالتنسيق مع كافة المستويات الهيكلية والتنظيمية للحزب بالإشراف على تلك الفعاليات وورش العمل واستلام مخرجاتها وصياغة الخطة النهائية لتحرك الحزب خلال فترة انتخابات رئاسة الجمهورية.

ثالثاً: انعقاد اللجنة الموضحة أعلاه بشكل دائم للعمل على متابعة خطة عمل الحزب خلال فترة انتخابات الرئاسة.

رابعاً: تشكيل غرفة عمليات الحزب تحت إشراف أحمد خالد وتكليفه رئيسا لها.

خامساً: تدشين "مبادرة ماذا تريد من الرئيس؟" وتكليف غرفة العمليات بإدارة المبادرة.

إدارة الانتخابات الرئاسية بحزب المؤتمر مبادرة ماذا تريد من الرئيس الربان عمر صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ