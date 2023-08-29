رجال فراعنة السلة يواجهون المكسيك اليوم في كأس العالم

يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونسيا، وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والمكسيك في الـ11:45دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب خسر مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب ليتوانيا، قبل أن يخسر في مباراته أمام مونتينجرو.

ويتبقى للمنتخب مباراة وحيدة في دور المجموعات أمام منتخب المكسيك، تقام اليوم الثلاثاء.

وانطلقت الجمعة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة السلة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 10 سبتمبر المقبل بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونيسيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، موعدهم كالتالي:

الجمعة 25 أغسطس | مصر × ليتوانيا - انتهت بفوز منتخب ليتوانيا

الأحد 27 أغسطس | مصر × مونتينجرو - انتهت بفوز مونتينجرو

الثلاثاء 29 أغسطس | مصر × المكسيك - 11:45 صباحا

وضمت قائمة اللاعبين كل من:

آدم موسى - كريم حاتم - ايهاب امين - يوسف شوشة - عمرو الجندي - عمر هشام - عمرو زهران - باتريك جاردنر - عمر طارق - خالد عبد الناصر - عاصم مرعي - أنس أسامة

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

وخسر المنتخب الوطني الأول لـ كرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة (97-77) في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب تونس بنتيجة (71-67)، في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون