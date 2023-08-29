مباريات اليوم.. مواجهات قوية بالدوري السعودي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، في ملاعب العالم المختلفة والتي تشهد العديد من المواجهات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء النصر والشباب والأهلي والطائي في دوري روشن السعودي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود× التعاون- الساعة 6 مساء

ضمك× الفتح- الساعة 6 مساء

الأهلى× الطائى- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

الخليج× الحزم- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

النصر× الشباب- الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي (تركيا) × مولده (النرويج)- الساعة 10 مساء

باناثينايكوس (اليونان) × سبورتينج براجا (البرتغال)-الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

سوانزي سيتي× بورنموث- الساعة 9:30 مساء

فولهام× توتنهام- الساعة 9:45 مساء

ترانمير روفرز× ليستر سيتي- الساعة 9:45 مساء

وولفرهامبتون× بلاكبول- الساعة 9:45 مساء