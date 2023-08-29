تنفيذ معسكر تدريبي لتنشئة 40 عضوا لبرلمان الشباب سياسيا في دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، عن تنفيذ الخطة الصيفية لوزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتعليم المدني" تحت شعار عشرون عام على البرلمان " للمشاركين لبرلمان الشباب حيث نفذت اليوم مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة التعليم المدني " معسكر اليوم الواحد لاعضاء برلمان الشباب “بمركز شباب مدينة السرو”.

تضمنت فعاليات المعسكر ورشة عمل حول "التنشئة السياسية"لعدد 40 عضوا قام بإدارتها مسئول البرلمان بالاداره ؛ ودارت حول المفاهيم السياسية عن الدولة واركانها والسلطات الموجودة بالدولة ودور السلطة التشرعية من سن القوانين ومراقبة الحكومة من خلال ادوات الرقابة البرلمانية وعن انواع السلطات والقيادات البرلمانية .

كما تضمنت تنفيذ عدة أنشطة وألعاب تعليمية ومسابقة معلومات عامه ،حيث أختتمت فاعليات المعسكر بالمسابقة الثقافية والفنية لقياس الأثر حول المعلومات التي حصل عليها الشباب خلال فاعليات المعسكر.

تأتى فاعليات المعسكر برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.