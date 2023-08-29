الأهلي يخوض مرانه الثاني في النمسا استعدادا للموسم الجديد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثانى بالنمسا، اليوم الثلاثاء، على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة الفريق، وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأول أمس الاثنين في معسكر الإعداد بالنمسا، والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها البرنامج التدريبي، وحرص على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية، كما اشتمل المران على فقرة خاصة بالكرة على مجموعات مختلفة.

وخضع حراس مرمى الفريق إلى تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر أمس، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا، بدءًا من يوم 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة الثالثة) غدا الأربعاء الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

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