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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. اختبار طبي لياسر إبراهيم وطاهر محمد قبل انطلاق المران الصباحي للأهلي

ياسر إبراهيم لاعب
ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي
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يخضع ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الثانى بالنمسا وذلك لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويغيب ياسر إبراهيم عن تدريبات الأهلى نظرا لإجرائه عملية جراحية فى القدم بينما غاب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلى بعد تعرضه للإصابة بالتواء فى كاحل القدم.

وقال مصدر داخل الأهلي إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق يحتاج إلى أسبوع على الأكثر من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الجماعية بعد خضوعه مؤخرًا لجراحة إزالة خراج في باطن القدم.

و أكد تامر أبو العنين طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق تعرض لإصابة بالتواء فى الكاحل وسيخضع لبرنامج تأهيلي بمعسكر النمسا.

ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة التالتة) يوم الأربعاء 30 أغسطس الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

ياسر إبراهيم طاهر محمد طاهر تامر أبو العنين ماورفيرك النمساوي