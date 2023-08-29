دفاع النواب: الرئيس السيسى ضرب المثل والقدوة فى تكريم الشهداء والمصابين

اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التى أكد فيها أن الشعب المصري يُكن احترامًا عظيمًا وتقديرًا خاصًا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمنًا غاليًا كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار بمثابة تعبير صادق وأمين عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.

ووجه "طنطاوى" فى بيان له، أصدره اليوم تحية قلبية لكل شهداء مصر الأبرار من صقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية الذين قدموا حياتهم فداء لمصر وشعبها على ما قدموه من بطولات وتضحيات لتبقى مصر دولة أمنة ومستقرة معلناً تأييده التام لتوجيه الرئيس السيسى بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق وتصديقه على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق اضافة الى تصديق الرئيس السيسى على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى الصندوق.

وقال النائب خالد طنطاوى: “إن الرئيس السيسى ضرب المثل والقدوة فى التقدير والاحترام الكبيرين لكل شهدائنا الأبرار من رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين”، موجهًا تحية قلبية لكل اسر شهداء مصر الذين لم يترددوا لحظة فى تقديم أبنائهم بكل حب وإخلاص ووطنية لخدمة مصر داخل صفوف ومصنع الرجال داخل مؤسستى المسلحة والشرطة.

وكان الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.