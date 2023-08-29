حنان تستغيث بالمسئولين لصرف المعاش الخاص بها

وجهت المواطنة حنان خالد حسانين ابراهيم وتقيم العمرانية الغربية الجيزة استغاثة إلى “البوابة نيوز” تفيد بأنها تعاني من عدم القدرة على صرف المعاش الخاص بها منذ أكثر من شهر.

وأضافت أنها قد توجهت للمسئول عن ذلك بالإدارة التابعة لها بالشئون الاجتماعية ولم يجب عليها أحد، وتم توجيهها إلى المنصة الرقمية للاستعلام عن الحالة بالرقم الخاص بها، وهى لم يكن لديها القدرة على معرفة ذلك نظرًا لضيق حالتها المادية والظروف المحيطة بها؛ علما بأنها مطلقة ولديها طفلة ولا تعمل ولا تملك القدرة على العمل؛ مضيفة أنها كان لديها معاش ولكنه توقف نظرًا لدخول ابنتها المدرسة.

واستكملت بأنها مطلقة ومصروفات المدرسة يقوم بدفعها الزوج عن طريق المحامي الخاص به، وقالت: “أنا لا أملك أي شىء”؛ ولهذا تناشد المسئولين بحث حالتها ومساعدتها في صرف المعاش الخاص بها نظرا لضيق الحالة المادية وحفاظًا على مستقبل أسرة كاملة من الضياع .

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