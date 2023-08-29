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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. المرور: كثافات متوسطة في رمسيس وغلق كلي لطريق الواحات لمدة 6 أشهر

المرور
المرور
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات نسبية، وإن اتجهنا إلى كوبري الجلاء سنجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة. 

وأضافت، أن هناك كثافات نسبية عند كوبري المطار تبدأ تختفي في أثناء الوصول إلى طريق المطار، وفي كوبري الحدائق، فإن القادم من الزاوية ويتجه إلى الفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات سيشهد كثافات مرورية بسيطة متحركة. 

وأشارت، إلى وجود غلق كلي لطريق الواحات لمدة 6 شهور من أجل استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق، وسيستمر هذا الغلق حتى 16 فبراير من العام المقبل، كما أن الطريق الدائري للقادم من أكتوبر مازال مغلقا والاتجاه إجباري من نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور روض الفرج للمتجه إلى مناطق شرق القاهرة. 

المرور ميدان العباسية طريق الواحات الطريق الدائري محور 26 يوليو