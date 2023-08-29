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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز القوة البحرية لبلاده

الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج
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دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى تعزيز القوة البحرية للبلاد، محذرًا من أن مياه شبه الجزيرة الكورية تطفح بخطر حرب نووية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء أن الأمين العام لحزب العمال الكوري كيم جونج أون قام بزيارة القيادة البحرية للجيش الشعبي الكوري أمس الأول الأحد بمناسبة يوم البحرية، لتهنئة وتشجيع جميع أفراد الخدمة.
وقال الزعيم الكوري الشمالي إن البحرية في بلاده ستصبح عنصرا من عناصر الردع النووي للدولة وذلك خلال زيارته لقيادة الخدمة برفقة عدد من المسئولين والوزراء.
وفي خطاب ألقاه، ندد كيم بزعماء اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفهم بأنهم "زعماء عصابة"، وشدد على حاجة البحرية إلى "الاستعداد لكسر إرادة العدو للحرب".
واتهم واشنطن بأنها باتت أكثر هياجا من أي وقت مضى من خلال إجراء مناورات بحرية مشتركة ونشر أصول استراتيجية نووية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية على أساس دائم.
وحذر كيم من أنه بسبب الخطوات المتهورة والهجومية للولايات المتحدة والقوى المعادية الأخرى، تحولت المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية إلى أكبر نقطة تتركز فيها المعدات الحربية في العالم، وباتت الأكثر اضطرابا مع خطر نشوب حرب نووية.
 

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون القوة البحرية