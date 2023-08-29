الدفاع الروسية: تدمير مسيرتين أوكرانيتين في منطقة تولا جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق مقاطعة تولا جنوب موسكو صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية عن الدفاع الروسية - في بيان لها - قولها "صباح اليوم تم إحباط محاولة قامت بها القوات الأوكرانية بشن هجوم بطائرتين بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية"، وأن الدفاعات الجوية المناوبة ️دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا.

وتابع البيان، أن هذا الهجوم جاء بعد ساعات على إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود في وقت متأخر مساء أمس الإثنين.

