ads
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: تدمير مسيرتين أوكرانيتين في منطقة تولا جنوب البلاد

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق مقاطعة تولا جنوب موسكو صباح اليوم الثلاثاء.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية عن الدفاع الروسية - في بيان لها - قولها "صباح اليوم تم إحباط محاولة قامت بها القوات الأوكرانية بشن هجوم بطائرتين بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية"، وأن الدفاعات الجوية المناوبة ️دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا.
وتابع البيان، أن هذا الهجوم جاء بعد ساعات على إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود في وقت متأخر مساء أمس الإثنين.
 

الدفاع الروسية روسيا أوكرانيا